Росія перекинула до Сербії системи ППО для спільних навчань

Росія перекинула до Сербії свої сучасні системи протиповітряної оборони, де вони вперше в історії візьмуть участь у навчаннях на території зарубіжної країни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє агентство ТАСС з посиланням на Міноборони РФ.

Військово-транспортні літаки ВКС Росії перекинули до Сербії російські підрозділи ППО з зенітними ракетними комплексами С-400 і зенітними ракетно-гарматними комплексами" Панцир-С ".

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На території Сербії вони візьмуть участь у другому етапі спільних російсько-сербських навчань з протиповітряної оборони "Слов'янський щит - 2019".

Як уточнили в відомстві, дивізіон С-400 і батарея "Панцирів" "вперше візьмуть участь в навчанні на території зарубіжної держави".

Зенітні ракетні системи С-400 і зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С" будуть розгорнуті на сербській авіабазі Батайніца і увійдуть в російсько-сербську угруповання сил і засобів ППО. Підрозділи ППО Росії і Сербії відпрацюють виявлення, супровід, класифікацію та знищення всього спектра повітряних цілей умовного супротивника.