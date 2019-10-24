Россия перебросила в Сербию системы ПВО для совместных учений

Россия перебросила в Сербию свои современные системы противовоздушной обороны, где они впервые в истории примут участие в учениях на территории зарубежной страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Военно-транспортные самолеты ВКС России перебросили в Сербию российские подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С".

Читайте также ЕС предупредил Белград о соглашении о свободной торговле с ЕАЭС

На территории Сербии они примут участие во втором этапе совместных российско-сербских учений по противовоздушной обороне "Славянский щит-2019".

Как уточнили в ведомстве, дивизион С-400 и батарея "Панцирь" "впервые примут участие в учениях на территории зарубежного государства".

Зенитные ракетные системы С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" будут развернуты на сербской авиабазе Батайница и войдут в российско-сербскую группировку сил и средств ПВО. Подразделения ПВО России и Сербии отработают обнаружение, сопровождение, классификацию и уничтожение всего спектра воздушных целей условного противника.