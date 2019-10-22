ЄС попередив Белград про угоду про вільну торгівлю з ЄАЕС

Єврокомісія уважно стежить за переговорами про угоду про вільну торгівлю між Сербією та Євразійським економічним союзом та розраховує, що Белград приведе свої дії у відповідність із зовнішньою політикою ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це у коментарі EURACTIV повідомила речниця ЄС із зовнішньополітичних питань Майя Косьянчич.

"Від Сербії очікується, що вона поступово прийде до відповідності загальній зовнішній політиці та політиці безпеки ЄС. Ми уважно стежимо за ситуацією і обговорюємо ці питання під час наших регулярних політичних і торгових діалогів з сербською владою", - сказала вона.

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Під час візиту в Белград 19 жовтня прем'єр-міністр Росії Дмітрій Медведєв заявив, що Москва і Белград підпишуть 25 жовтня угоду про вільну торгівлю з ЄАЕС, членами якого є Росія, Білорусь, Казахстан, Вірменія і Киргизстан.

Косьянчич сказала, що до вступу в ЄС Сербія може укладати угоди з іншими країнами або організаціями.

"У контексті переговорів про вступ до ЄС Сербія зобов'язалася відмовитися від всіх двосторонніх угод про вільну торгівлю в день свого вступу. Відмова Сербії від торгових угод з третіми сторонами — це не нова умова, а загальне правило, яке застосовується до всіх країн-кандидатів, які бажають вступити в ЄС", - сказав вона.

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Вона додала, що ЄС залишається найважливішим торговим партнером Сербії. Торгівля між ними становить 63% від загального обсягу торгівлі Сербії з дуже хорошою динамікою зростання.

"Торгівля з Росією становить менше ніж 10% від всієї торгівлі Сербії. Крім того, європейські інвестиції в Сербії більш ніж в 10 разів перевищують російські", - сказала речниця.