У Румунії представили новий склад уряду

Національно-ліберальна партія Румунії представила остаточний склад нового уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Mediafax.ro.

Кандидат у прем’єри Людовик Орбан представив новий склад кабміну, який буде запропонований парламенту для затвердження.

В уряді, окрім прем’єр-міністра, буде 16 міністрів і один заступник прем’єра.

На посаду глави МЗС запропонували кандидатуру Богдана Ауреску, який вже був міністром закордонних справ у 2014-2015 роках. Також між 2004 і 2009 роками Ауреску був головним юрисконсультом його країни в територіальній суперечці між Україною і Румунією, яку Румунія поставила перед Міжнародним судом.

Парламент Румунії 10 жовтня проголосував за винесення вотуму недовіри уряду під керівництвом прем'єра Віоріки Денчіле. Президент країни Клаус Йоханніс провів консультації з лідерами партій і призначив кандидатом у прем'єри Людовика Орбана. Уряд Денчіле складався з 24 міністерств.