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В Румынии представили новый состав правительства

Четверг, 24 октября 2019, 15:39

Национально-либеральная партия Румынии представила окончательный состав нового правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Mediafax.ro.

Кандидат в премьеры Людовик Орбан представил новый состав Кабмина, который будет предложен парламенту для утверждения.

В правительстве, кроме премьер-министра, будет 16 министров и один заместитель премьера.

На пост главы МИД предложили кандидатуру Богдана Ауреску, который уже был министром иностранных дел в 2014-2015 годах. Также между 2004 и 2009 годами Ауреску был главным юрисконсультом его страны в территориальном споре между Украиной и Румынией, которую Румыния поставила перед Международным судом.

Парламент Румынии 10 октября проголосовал за вынесение вотума недоверия правительству под руководством премьера Виорики Дэнчилэ. Президент страны Клаус Йоханнис провел консультации с лидерами партий и назначил кандидатом в премьеры Людовика Орбана. Правительство Дэнчилэ состояло из 24 министерств.

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