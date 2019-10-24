Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Внаслідок серйозної повені у Франції загинули 3 людини

Ексмер Слов'янська Неля Штепа виграла справу в ЄСПЛ проти України

Зеленський піддавався тиску з боку Трампа за два тижні до інавгурації - AP

Трамп заявив, що не знає дипломата Тейлора, який очолює посольство США в Україні






Експрем’єр Британії переконаний, що країна знову приєднається до ЄС після Brexit

Четвер, 24 жовтня 2019, 17:05

Колишній прем’єр-міністр Британії, консерватор Джон Мейджор вважає Brexit колосальною помилкою і вірить, що молодь у майбутньому поверне країну у ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Independent.

Мейджор, який бере участь у кампанії за референдум "Остаточне слово" у справі Brexit, був одним із тих, хто виграв у суді справу про незаконне призупинення прем’єром Борисом Джонсоном роботи парламенту.

За його словами, молоді люди зможуть подолати Brexit і сформувати новий альянс з європейськими країнами у майбутньому, оскільки молодше покоління надає перевагу співпраці, а не відокремленню.

"Молоді люди розчаровані, вони в переважній більшості хотіли залишитися в ЄС, в той час як багато хто зі старшого покоління зробив інший вибір" - сказав Мейджор.

"Я був критиком Brexit і залишаюся таким. Я думаю, що це погано для Британії, погано для ЄС і погано для Європи, і це колосальна помилка" - наголосив він.

Нагадаємо, Палата громад британського парламенту попередньо схвалила угоду про Brexit, але згодом відмовилася затвердити прискорений графік розгляду угоди, запропонований урядом.

Напередодні голосування Джонсон обіцяв у разі поразки відкликати угоду і запропонувати дострокові вибори.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Brexit
powered by lun.ua