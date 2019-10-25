Земан дорікнув чеській контррозвідці через пошук "міфічних" російських шпигунів

Президент Чехії Мілош Земан розкритикував Службу інформації і безпеки (BIS) через брак уваги до корупційних справ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на iRozhlas.

Земан тричі відмовився дати звання генерала директору Служби інформації і безпеки Міхалу Куделці. Нещодавно уряд запропонував його кандидатуру на генеральські погони вчетверте.

На думку президента Чехії, контррозвідка має займатися головним чином антикорупційною боротьбою.

"Є різні корупційні скандали. Ось чому я також відмовився присвоїти пану Куделці звання генерала. Я сказав прем'єр-міністру, що замість переслідування міфічних російських і китайських шпигунів пан Куделка повинен зосередитися на економічній злочинності в Чехії. В такому випадку це буде корисно", - сказав він.

Раніше в понеділок глава BIS Міхал Куделка заявив, що його відомство і чеська поліція викрили діяльність російської шпигунської мережі, яка, за його твердженням, діє через посольство РФ в Празі і пов'язана з російською розвідкою.