Земан упрекнул чешскую контрразведку за поиск "мифических" русских шпионов

Президент Чехии Милош Земан раскритиковал Службу информации и безопасности (BIS) за недостаточное внимание к коррупционным делам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на iRozhlas.

Земан трижды отказался дать звание генерала директор Службы информации и безопасности Михалу Куделке. Недавно правительство предложило его кандидатуру на генеральские погоны в четвертый раз.

По мнению президента Чехии, контрразведка должна заниматься главным образом борьбой с коррупцией.

"Есть разные коррупционные скандалы. Вот почему я также отказался присвоить господину Куделке звание генерала. Я сказал премьер-министру, что вместо преследования мифических российских и китайских шпионов господин Куделка должен сосредоточиться на экономической преступности в Чехии. В таком случае это будет полезно", - сказал он.

Ранее в понедельник глава BIS Михал Куделка заявил, что ведомство и чешская полиция разоблачили деятельность российской шпионской сети, которая, по его утверждению, действует через посольство РФ в Праге и связана с российской разведкой.