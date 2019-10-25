В Іспанії розслідують купівлю мережі супермаркетів близьким до Кремля олігархом

Головний кримінальний суд Іспанії почав розслідування того, як російський олігарх Михаїл Фрідман штучно знизив ціну акцій мережі супермаркетів Dia перед її купівлею.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Дружній Кремлю олігарх з'явився у суді в Мадриді в понеділок в рамках окремої аналогічної справи щодо заниження вартості і поглинання іншої іспанської фірми Zed Worldwide.

Він заперечує всі звинувачення у цій справі.

Слідчий суддя при Національному суді Іспанії "почав розслідування скарги" проти Фрідмана і його Люксембурзької інвестиційної компанії LetterOne "у зв'язку з її придбанням Dia".

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У травні LetterOne придбала контрольний пакет акцій мережі супермаркетів після запеклої суперечки з її попереднім керівництвом, оскільки ціна акцій фірми впала.

Суддя розслідує твердження, зроблені в анонімній скарзі, що LetterOne "підтримувала підвищену фінансову напруженість, щоб знизити ціну акцій, поки їй не вдалося купити компанію".

Верховний суд Іспанії у вересні дав Національному суду мандат на розслідування цієї справи, яка, за його словами, може являти собою злочин "маніпулювання ринком" і може мати серйозні наслідки для економіки Іспанії з урахуванням розміру мережі супермаркетів.

Олігарх, який, як повідомляється, близький до Кремля і був внесений у список Forbes в цьому році як найбагатший житель Лондона, також є одним із засновників Альфа-Банку, найбільшого приватного кредитора Росії.