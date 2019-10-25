В Испании расследуют покупку сети супермаркетов близким к Кремлю олигархом

Главный уголовный суд Испании начал расследование того, как российский олигарх Михаил Фридман искусственно снизил цену акций сети супермаркетов Dia перед ее покупкой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Дружественный Кремлю олигарх появился в суде в Мадриде в понедельник в рамках отдельного аналогичного дела относительно занижения стоимости и поглощения другой испанской фирмы Zed Worldwide.

Он отрицает все обвинения по этому делу.

Следственный судья при Национальном суде Испании "начал расследование жалобы" против Фридмана и его люксембургской инвестиционной компании LetterOne "в связи с ее приобретением Dia".

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В мае LetterOne приобрела контрольный пакет акций сети супермаркетов после ожесточенного спора с ее предыдущим руководством, поскольку цена акций фирмы упала.

Судья расследует утверждения, сделанные в анонимной жалобе, что LetterOne "поддерживала повышенную финансовую напряженность, чтобы снизить цену акций, пока ей не удалось купить компанию".

Верховный суд Испании в сентябре дал Национальному суду мандат на расследование этого дела, которое, по его словам, может представлять собой "манипулирование рынком" и может иметь серьезные последствия для экономики Испании с учетом размера сети супермаркетов.

Олигарх, который, как сообщается, близок к Кремлю и был внесен в список Forbes в этом году как самый богатый житель Лондона, также является одним из основателей Альфа-Банка, крупнейшего частного кредитора России.