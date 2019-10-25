У Німеччині хлопець заліз на 4-метрову стіну в'язниці, щоб помиритись із дівчиною

У Німеччині 18-річний хлопець виліз на стіну тюремного ізолятора, щоб переконати свою ув'язнену колишню дівчину не розлучатися з ним.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Інцидент трапився у північно-західному місті Вехта. Хлопець намагався дістатися до своєї колишньої подруги, яка перебуває в'язниці і покинула його після телефонної розмови.

Він заліз на стіну по стовпу із ліхтарем і перед цим зняв більшу частину одягу, щоб не зачепитися за колючий дріт. Потім він піднявся на стіну та дістався вікна камери своєї колишньої дівчини на першому поверсі.

Невдовзі його виявили працівники в'язниці, але він відмовився спускатися. На місце викликали пожежних, які зняли його за допомогою драбини.

Хлопцю тепер загрожує кримінальна відповідальність. Незрозуміло, чому він просто не домовився про візит до ув'язненої, і невідомо, чи вдалося йому повернути дівчину.

Місцева влада заявила, що стовп, по якому хлопець виліз на стіну, теж обнесуть колючим дротом.