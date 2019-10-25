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В Германии парень залез на 4-метровую стену тюрьмы, чтобы помириться с девушкой

Пятница, 25 октября 2019, 14:31

В Германии 18-летний парень влез на стену тюремного изолятора, чтобы убедить свою заключенную бывшую девушку не расставаться с ним.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Инцидент произошел в северо-западном городе Вехта. Парень пытался добраться до своей бывшей подруги, которая сидит в тюрьме и бросила его после телефонного разговора.

Он залез на стену по столбу с фонарем и перед этим снял большую часть одежды, чтобы не зацепиться за колючую проволоку. Затем он поднялся на стену и добрался до окна камеры своей бывшей девушки на первом этаже.

Вскоре его обнаружили работники тюрьмы, но он отказался спускаться. На место вызвали пожарных, которые сняли его с помощью лестницы.

Парню теперь грозит уголовная ответственность. Непонятно, почему он просто не договорился о визите к заключенной, и неизвестно, удалось ли ему вернуть девушку.

Местные власти заявили, что столб, по которому парень взобрался на стену, тоже обнесут колючей проволокой.

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Германия ЕвроЖизнь
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