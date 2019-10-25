Рейс Norwegian Air відклали через нервових бульдогів у балетних пачках

Рейс авіакомпанії Norwegian Air з лондонського аеропорту Гатвік в США був затриманий через французьких бульдогів у балетних пачках, які занадто нервували.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Кілька собак для емоційної підтримки подорожували в салоні з двома пасажирами. На фотографіях у соціальних мережах можна побачити, що собаки знаходилися в сумках і були одягнені в балетні пачки.

Перед зльотом собаки почали нервувати, і представник Norwegian Air заявив, що капітан вирішив висадити "проблемних" собак та їхніх власників.

"Рейс DI7181 з Гатвіка до Остіна ще не вилетів, коли капітан прийняв рішення висадити собак і двох їхніх власників через те, що собаки демонстрували ознаки стресу в салоні", - сказав він.

В результаті виліт відклали на півтори години. Собаки для емоційної підтримки для людей з психічними чи емоційними порушеннями дозволені на прямих рейсах в і з США, за винятком рейсів до Великої Британії.