Рейс Norwegian Air отложили из-за нервных бульдогов в балетных пачках

Рейс авиакомпании Norwegian Air из лондонского аэропорта Гатвик в США был задержан из-за французских бульдогов в балетных пачках, которые слишком нервничали.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Несколько собак для эмоциональной поддержки путешествовали в салоне с двумя пассажирами. На фотографиях в социальных сетях можно увидеть, что собаки находились в сумках и были одеты в балетные пачки.

Перед взлетом собаки начали нервничать, и представитель Norwegian Air заявил, что капитан решил высадить "проблемных" собак и их владельцев.

"Рейс DI7181 из Гатвика в Остин еще не вылетел, когда капитан принял решение высадить собак и двух их владельцев из-за того, что собаки демонстрировали признаки стресса в салоне", - сказал он.

В результате вылет отложили на полтора часа. Собаки для эмоциональной поддержки для людей с психическими или эмоциональными нарушениями разрешены на прямых рейсах в и из США, исключая рейсы в Великобританию.