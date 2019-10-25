Україна відкриє офіс інновацій в Єрусалимі

Україна відкриє в Єрусалимі офіс інновацій для посилення економічних зв'язків з Ізраїлем.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глав МЗС України Вадим Пристайко.

"Україна та Ізраїль стають ближче - важлива подія. За результатами домовленостей Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Ізраїлю плануємо відкриття офісу інновацій в Єрусалимі, який разом з посольством України у Тель-Авіві допомагатиме новим індустріям двох країн знаходити партнерів", - написав Пристайко в Twitter.

Україна та #Ізраїль стають ближче - важлива подія. За результатами домовленостей @ZelenskyyUa з @IsraeliPM плануємо відкриття офісу інновацій в Єрусалимі, який разом з 🇺🇦 Посольством у Тель-Авіві допомагатиме новим індустріям двох країн знаходити партнерів. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) October 25, 2019

Глав МЗС Ізраїлю Ісраель Кац на своїй сторінці у Facebook привітав рішення українського уряду "про відкриття дипломатичної філії в Єрусалимі у складі посольства України в Ізраїлі".

"Це важливий меседж для зміцнення статусу Єрусалиму у світі. Офіс…сприятиме інноваціям та інвестиціям у високі технології. Я доручив керівництву Міністерства закордонних справ вжити негайних заходів для виконання цього рішення", - написав він.