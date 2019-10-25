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Украина откроет офис инноваций в Иерусалиме

Пятница, 25 октября 2019, 20:31

Украина откроет в Иерусалиме офис инноваций для усиления экономических связей с Израилем.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глав МИД Украины Вадим Пристайко.

"Украина и Израиль становятся ближе - важное событие. По результатам договоренностей Владимира Зеленского с премьер-министром Израиля планируем открытие офиса инноваций в Иерусалиме, который вместе с посольством Украины в Тель-Авиве будет помогать новым индустриям двух стран находить партнеров", - написал Пристайко в Twitter.

Глав МИД Израиля Исраэль Кац на своей странице в Facebook приветствовал решение украинского правительства "об открытии дипломатического филиала в Иерусалиме в составе посольства Украины в Израиле".

"Это важный месседж для укрепления статуса Иерусалима в мире. Офис ... будет способствовать инновациям и инвестициям в высокие технологии. Я поручил руководству Министерства иностранных дел принять срочные меры для выполнения этого решения", - написал он.

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