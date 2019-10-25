Украина откроет офис инноваций в Иерусалиме

Украина откроет в Иерусалиме офис инноваций для усиления экономических связей с Израилем.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глав МИД Украины Вадим Пристайко.

"Украина и Израиль становятся ближе - важное событие. По результатам договоренностей Владимира Зеленского с премьер-министром Израиля планируем открытие офиса инноваций в Иерусалиме, который вместе с посольством Украины в Тель-Авиве будет помогать новым индустриям двух стран находить партнеров", - написал Пристайко в Twitter.

Україна та #Ізраїль стають ближче - важлива подія. За результатами домовленостей @ZelenskyyUa з @IsraeliPM плануємо відкриття офісу інновацій в Єрусалимі, який разом з 🇺🇦 Посольством у Тель-Авіві допомагатиме новим індустріям двох країн знаходити партнерів. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) October 25, 2019

Глав МИД Израиля Исраэль Кац на своей странице в Facebook приветствовал решение украинского правительства "об открытии дипломатического филиала в Иерусалиме в составе посольства Украины в Израиле".

"Это важный месседж для укрепления статуса Иерусалима в мире. Офис ... будет способствовать инновациям и инвестициям в высокие технологии. Я поручил руководству Министерства иностранных дел принять срочные меры для выполнения этого решения", - написал он.