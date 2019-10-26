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Разумков – генсеку Ради Європи: ми готові до діалогу, але не до компромісів із сумлінням

Субота, 26 жовтня 2019, 10:53

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив на зустрічі з генсеком Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич, що Україна готова до діалогу у ПАРЄ, проте не піде на "компроміси із сумлінням, територіальною цілісністю та гідністю людей".

Як пише "Європейська правда", про це за підсумками зустрічі у Страсбурзі в суботу вранці повідомила пресслужба українського парламенту.

Зазначається, що Разумков сказав Пейчинович-Бурич про неприйнятність для України повернення делегації РФ до Парламентської асамблеї Ради Європи.

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"Також ми не розуміємо ситуації з повноваженнями нашої делегації. Я сподіваюсь, що це не стане прецедентом. Ми готові до діалогу, але не готові до компромісів із сумлінням, територіальною цілісністю та гідністю людей", – сказав він.

Разумков окремо зазначив, що група "Балтік +", яку створили у ПАРЄ у відповідь на безумовне повернення РФ до асамблеї декілька національних делегацій, не прагне до деструктивної позиції в Раді Європи.

"Ми налаштовані відстоювати ті базові принципи і цінності, які було закладено під час створення цієї організації. Тому що принципи демократії і свободи, прав людини – ключові, як для Європи, так і для України", – підкреслив він.

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Як відомо, українська делегація не брала участі в осінній сесії ПАРЄ на знак протесту проти повернення РФ.

Перед початком сесії секретаріат ПАРЄ намагався поставити під сумнів повноваження старої делегації. У відповідь у МЗС заявили про тиск на українську делегацію.

На літній сесії ПАРЄ ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації РФ без жодних обмежень, попри порушення Росією принципів Ради Європи.

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Рада Європи
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