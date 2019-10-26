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Мери Каталонії вимагають права на самовизначення для регіону

Субота, 26 жовтня 2019, 16:20

Переважна більшість із майже тисяч мерів Каталонії в суботу закликали центральну владу в Мадриді надати регіону право на самовизначення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Мери, що представляють 814 з 947 місцевих органів влади регіону, зібралися в штаб-квартирі регіонального уряду, щоб представити його лідеру Кіму Торрі документ, який закликає до свободи політичних в'язнів, діалогу і надання регіону права на самовизначення.

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"Ваша присутність тут є ознакою єдності, єдності, яке необхідна, і яку ми повинні захищати від репресій",- сказав Торра під вигуки "незалежність".

Зібрання мерів відбулося у день протесту, який завершиться у Барселоні маршем в центрі міста. Протест організували групи Assemblea Nacional Catalana і Omnium Cultural – організації, які виступають за незалежність Каталонії, та чиї лідери входять до дев’ятки засуджених сепаратистів.

Обидві організації заявляють, що вони віддані мирним протестам. Проте деякі марші минулого тижня були затьмарені насильством і зіткненнями між демонстрантами та поліцією.

Майже два тижні тривають демонстрації у столиці Каталонії. Вони виникли у зв’язку з протестом проти засудження дев'ятьох каталонських політиків і активістів на термін від 9 до 13 років за участь в референдумі про незалежність в 2017 році.

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