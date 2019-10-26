Франція запроваджує жорсткі правила їзди на електроскутерах

Франція вводить нові правила використання електричних скутерів після сотень інцидентів, пов'язаних з цими транспортними засобами, у тому числі кількома смертельними.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Електроскутери, які можуть розвивати швидкість понад 50 км/год, стають все більш популярними. Починаючи з суботи, користувачам електроскутерів має бути щонайменше 12 років і вони не зможуть кататися на скутері на тротуарі.

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Їзда на тротуарі буде заборонена, окрім як у спеціально відведених місцях. Але й там швидкість буде обмежено до швидкості ходьби пішохода.

Лише одній людині буде дозволено пересуватися на одному електроскутері. Використання мобільного телефону та навушників під час їзди буде заборонено.

Скутеру заборонено пересуватися проти транспортного потоку. Його користувачі повинні використовувати велосипедні доріжки, де це можливо. Електроскутери будуть повністю заборонені на сільських дорогах

До наступного липня максимальна швидкість скутерів буде обмежена до 25 км/год.

Також користувачі електроскутерів повинні носити шолом і одяг підвищеної видимості.

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За будь-яке порушення нових правил передбачено штраф у розмірі 135 євро і до 1500 євро за перевищення швидкості.

У минулі вихідні 25-річний чоловік загинув, а молода жінка отримала серйозні поранення після того, як скутер, на якому вони їхали, зіткнувся з автомобілем у місті Бордо.

Загалом у Франції було зареєстровано щонайменше п'ять інших випадків смерті, пов'язаних з їздою на електроскутерах.