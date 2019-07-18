У Берліні кожні чотири хвилини штрафують порушників на електроскутерах
У Німеччині масово штрафують за порушення правил користувачів електричних скутерів, яким місяць тому дозволили їздити по дорогах.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.
Міністр транспорту Андреас Шоєр заявив, що поліція і місцева влада повинні штрафувати п'яних на скутерах і тих, хто їздить на них тротуарами чи пішохідними зонами.
З 15 червня близько 10 000 скутерів доступні в оренду у всіх містах Німеччини, включаючи Берлін, Гамбург, Мюнхен і Кельн.
У Берліні, де скутери популярні серед туристів, семеро людей отримали травми за останні тижні. Глава центрального берлінського району Мітте Стефан фон Дассель сказав, що скутери наповнюють місто, і що в ході недавніх перевірок водіям скутерів кожні чотири хвилини виписувався штраф.
Для катання на скутерах не потрібні шолом або водійські права. Користувачеві має бути не менше 14 років, і необхідно триматися велосипедних доріжок, хоча можна використовувати дороги там, де немає доріжок. Максимально допустима швидкість складає 20 км/год.
Шоєр направив до Асоціації міст Німеччини листа із закликом використовувати штрафи, доступні для покарання порушників правил, зокрема тих, хто їздить під впливом алкоголю, за що накладається штраф у розмірі 500 євро.
У Мюнхені, де в оренду здаються 4000 скутерів, поліція зловила 98 п'яних за перші чотири тижні. Один з них врізався в поліцейську машину і був затриманий при спробі втекти на скутері.
Поліція Берліна заявила, що під час чотиригодинної перевірки у вівторок було скоєно 60 порушень правил дорожнього руху за участю скутерів.
"На наш погляд, запуск електроскутерів в Німеччині проходить не дуже добре", - сказала Юлія Фоманн з Німецької ради з безпеки дорожнього руху.