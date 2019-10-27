Глава МЗС Туреччини назвав нереалістичним німецький план щодо Сирії

План міністра оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер щодо створення міжнародної зони безпеки на півночі Сирії є "нереальним".

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Виступаючи на спільній прес-конференції зі своїм німецьким колегою Гайко Маасом, Чавушоглу заявив, що Туреччина не допустить порушень прав людини на північному сході Сирії.

"Ми будемо розслідувати до кінця" навіть найменше порушення прав людини", - сказав Чавушоглу.

Німеччина розробила план створення зони для захисту переселених мирних мешканців та забезпечення боротьби проти бойовиків "Ісламської держави", яку б контролювали міжнародні сили.

США та НАТО обережно привітали німецьку пропозиції, а міністри оборони країн НАТО обговорювали її цього тижня в Брюсселі, однак ніяких спільних рішень не ухвалювалося.