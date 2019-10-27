Глава МИД Турции назвал нереалистичным немецкий план по Сирии

План министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр по созданию международной зоны безопасности на севере Сирии является "нереальным".

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Выступая на совместной пресс-конференции со своим немецким коллегой Хайко Маасом, Чавушоглу заявил, что Турция не допустит нарушений прав человека на северо-востоке Сирии.

"Мы будем расследовать до конца даже малейшее нарушение прав человека", - сказал Чавушоглу.

Германия разработала план создания зоны для защиты переселенных мирных жителей и обеспечения борьбы против боевиков "Исламского государства".

США и НАТО осторожно приветствовали немецкое предложение, а министры обороны стран НАТО обсуждали ее на этой неделе в Брюсселе, однако никаких совместных решений не принималось.