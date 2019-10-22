Наступниця Меркель - за створення в Сирії зони безпеки за участі Туреччини і РФ

Голова керівної партії Німеччини Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауер закликала створити на півночі Сирії "зону безпеки", яку б контролювали міжнародні сили.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Крамп-Карренбауер, яка також очолює міністерство оборони країни, розказала в інтерв'ю DW.

Читайте також Ердоган звинуватив Захід у підтримці терористів у Сирії

За її словами, ця пропозиція узгоджена в понеділок, 21 жовтня, з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

"Моя пропозиція - створити зону безпеки під міжнародним контролем за участі Туреччини та за участі Росії", - заявила вона.

За словами Крамп-Карренбауер, це стане кроком у напрямку стабілізації та відновлення регіону, який призведе до добровільного повернення туди біженців з Сирії.

Вона пообіцяла обговорити цей проєкт на полях зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО, яка відбудеться в Брюсселі 24-25 жовтня.

Читайте також Пентагон: США можуть залишити війська біля нафтових родовищ в Сирії

Рішення про можливу участь Бундесверу в ініціативі має бути схвалене Бундестагом.

"Мало казати про те, що Європі не личить бути сторонніми спостерігачами, потрібно втручатися в дискусію власними пропозиціями", - підкреслила вона, визнавши, що ця пропозиція викличе в німецькому уряді суперечки.