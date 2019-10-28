На півночі Сирії вбили речника "Ісламської держави"

Під час спільного рейду між курдськими і американськими силами на півночі Сирії було вбито речника "Ісламської держави" і праву руку її лідера аль-Багдаді - Абу Хассана аль-Мухаджира.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це у неділю заявили "Демократичні сили Сирії" (SDF).

Представник SDF зазначив, що аль-Мухаджир став об'єктом нападу недалеко від сирійського прикордонного міста Джараблус. Його вдалось ліквідувати завдяки зусиллям розвідки SDF і збройних сил США, підкреслив він.

Генеральний командувач SDF Мазлум Абді сказав, що це стало "продовженням попередньої операції", в ході якої був убитий лідер "Ісламської держави" Абу Бакр аль-Багдаді. Він назвав представника джихадистів правою рукою Багдаді.

Раніше президент США Дональд Трамп підтвердив загибель лідера "Ісламської держави" Абу Бакр аль-Багдаді.

Трамп сказав, що лідер ІДІЛ помер, підірвавши на собі жилет смертника. Вибух убив його і трьох дітей.

Трамп подякував Росії, Туреччині, Сирії, Іраку та сирійським курдам за допомогу в місії. За його словами, сирійські курди надали корисну інформацію США.