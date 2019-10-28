На севере Сирии убили пресс-секретаря "Исламского государства"

В ходе совместного рейда курдских и американских сил на севере Сирии был убит представитель "Исламского государства" и правая рука ее лидера аль-Багдади - Абу Хассан аль-Мухаджир.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом в воскресенье заявили "Демократические силы Сирии" (SDF).

Представитель SDF отметил, что аль-Мухаджир стал объектом нападения неподалеку от сирийского пограничного города Джараблус. Его удалось ликвидировать благодаря усилиям разведки SDF и вооруженных сил США, подчеркнул он.

Генеральный командующий SDF Мазлум Абди сказал, что это стало "продолжением предыдущей операции", в ходе которой был убит лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади. Он назвал пресс-секретаря джихадистов правой рукой аль-Багдади.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил гибель лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади.

Трамп сказал, что лидер ИГИЛ погиб, подорвав на себе жилет смертника. Взрывом убило его и троих его детей.

Трамп поблагодарил Россию, Турцию, Сирию, Ирак и сирийских курдов за помощь в миссии. По его словам, сирийские курды предоставили полезную информацию США.