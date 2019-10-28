У Франції затримали рефрижератор з нелегальними мігрантами

Французькі митники виявили у порту Кале фуру-рефрижератор, всередині якої перебували вісім нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Le Figaro.

Вантажівку зупинили, коли вона заїжджала на пором, що прямував до Великої Британії. Мігранти, серед яких було четверо дітей, кажуть, що вони є громадянами Афганістану.

Мігрантів перевозили у прихованому відсіку вантажівки, яка також частково була заповнена замороженою курятиною.

В них зафіксували легке обмороження температура у рефрижераторі складала близько 7 градусів. Мігранти пробули у рефрижераторі близько п’яти годин. Їх доставили до лікарні у лікарню і виписали увечері.

Двох водіїв вантажівки затримали, вони є громадянами Румунії і зараз перебувають під вартою.

Нагадаємо, минулого тижня в передмісті Лондона виявили вантажівку-рефрижератор, всередині якої знайшли тіла 39 людей.