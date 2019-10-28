Во Франции задержали рефрижератор с нелегальными мигрантами

Французские таможенники обнаружили в порту Кале фуру-рефрижератор, внутри которой находились восемь нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Грузовик остановили, когда он заезжал на паром, следующий в Великобританию. Мигранты, среди которых было четверо детей, говорят, что они являются гражданами Афганистана.

Мигрантов перевозили в скрытом отсеке грузовика, который также частично был заполнен замороженной курятиной.

У них зафиксировали легкое обморожение: температура в рефрижераторе составляла около 7 градусов. Мигранты провели в рефрижераторе около пяти часов. Их доставили в больницу в больницу и выписали вечером.

Двух водителей грузовика задержали, они являются гражданами Румынии и сейчас находятся под стражей.

На прошлой неделе в пригороде Лондона обнаружили грузовик-рефрижератор, внутри которого нашли тела 39 человек.