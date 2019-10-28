У Словаччині у товарному потязі виявили 11 дітей-мігрантів
Словацька поліція виявила 11 дітей-мігрантів в одному з контейнерів товарного потяга.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.sk.
Співробітник однієї з фірм словацького міста Дунайська Стреда помітив у неділю дітей, що розбігалися по коліях і намагалися знайти вихід в місто, і повідомив про це поліції.
Правоохоронці затримали 11 неповнолітніх, як пізніше з'ясувалося, дев'ять з них були з Афганістану і ще двоє – з Пакистану. Дорослих разом з ними не було.
Діти в нелюдських умовах у вантажному вагоні подолали шлях із Сербії через територію Угорщини до Словаччини.
Правоохоронці передали дітей відповідним соціальним службам Словаччини, які мають вирішити їх подальшу долю.
Як повідомлялося, французькі митники виявили у порту Кале фуру-рефрижератор, всередині якої перебували вісім нелегальних мігрантів.