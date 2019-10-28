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В Словакии в товарном поезде обнаружили 11 детей-мигрантов

Понедельник, 28 октября 2019, 15:55

Словацкая полиция обнаружила 11 детей-мигрантов в одном из контейнеров товарного поезда.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.sk.

Сотрудник одной из фирм словацкого города Дунайска Стреда заметил в воскресенье детей, которые разбегались по путям и пытались найти выход в город, и сообщил об этом полиции.

Правоохранители задержали 11 несовершеннолетних, как позже выяснилось, девять из них были из Афганистана и еще двое - из Пакистана. Взрослых с ними не было.

Дети в нечеловеческих условиях в грузовом вагоне преодолели путь из Сербии через территорию Венгрии в Словакию.

Правоохранители передали детей соответствующим социальным службам Словакии, которые должны решить их дальнейшую судьбу.

Как сообщалось, французские таможенники обнаружили в порту Кале фуру-рефрижератор, внутри которой находились восемь нелегальных мигрантов.

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Словакия мигранты
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