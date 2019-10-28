До Естонії доставили 18 британських танків Challenger

В Естонію прибула перша партія британської бойової техніки, у тому числі 18 танків Challenger, в рамках навчань НАТО Tractable.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

Загалом у наступні тижні очікується прибуття 200 одиниць бойової техніки і 800 британських солдатів.

Зустрічати солдатів і техніку у військове містечко прибули міністр оборони Естонії Юрі Луйк і посол Сполученого Королівства в Таллінні Тереза Буббір.

Вони ознайомилися також з ходом навчань Tractable.

"Такі навчання потрібні для того, щоб якщо одного разу і справді знадобиться, все працювало як годинник. І по-друге, щоб нашому ймовірному противнику було абсолютно зрозуміло, що переміщення здійснене, що є кошти і вміння і в разі необхідності ми діятимемо швидко", - сказав Луйк.

Як зазначив майор сухопутних військ Британії Тітус Джордан, "навчання Tractable дозволять продемонструвати можливість Сполученого Королівства підвищити рівень безпеки держав Балтії шляхом швидкої і масштабної доставки частин".

Навчання Tractable пройдуть в кінці жовтня - початку листопада, в Естонії вони будуть проводитися вперше.

На відміну від звичайної ротації дислокованих в Естонії військ НАТО, навчання відрізняються масштабами і складністю операції.

Британія очолює розміщений в Естонії батальйон НАТО загальною чисельністю 1200 осіб з важкою бойовою технікою. Крім британських солдатів і офіцерів, до складу бойової групи НАТО входять також військовослужбовці Франції і Данії.