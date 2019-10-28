В Эстонию доставили 18 британских танков Challenger

В Эстонию прибыла первая партия британской боевой техники, в том числе 18 танков Challenger, в рамках учений НАТО Tractable.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

Всего в последующие недели ожидается прибытие 200 единиц боевой техники и 800 британских солдат.

Встречать солдат и технику в военный городок прибыли министр обороны Эстонии Юри Луйк и посол Соединенного Королевства в Таллинне Тереза ​​Буббир.

Они ознакомились также с ходом учений Tractable.

"Такие учения нужны для того, чтобы если однажды действительно понадобится, все работало как часы. И, во-вторых, чтобы нашему вероятному противнику было совершенно ясно, что перемещение совершено, что есть средства и умения и в случае необходимости мы будем действовать быстро ", - сказал Луйк.

Как отметил майор сухопутных войск Великобритании Титус Джордан, "учения Tractable позволят продемонстрировать возможность Соединенного Королевства повысить уровень безопасности государств Балтии путем быстрой и масштабной доставки частей".

Обучение Tractable пройдут в конце октября - начале ноября, в Эстонии они будут проводиться впервые.

В отличие от обычной ротации дислоцированных в Эстонии войск НАТО, учения отличаются масштабами и сложностью операции.

Великобритания возглавляет размещенный в Эстонии батальон НАТО общей численностью 1200 человек с тяжелой боевой техникой. Помимо британских солдат и офицеров, в состав боевой группы НАТО входят также военнослужащие Франции и Дании.