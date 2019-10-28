Німеччина сподівається, що Лондон продуктивно використає відстрочку Brexit

Уряд Німеччини привітав рішення про відтермінування виходу Британії з ЄС і висловив сподівання, що Лондон продуктивно використає цей час.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Федеральний уряд підтримує це рішення", - заявив офіційний представник уряду Штеффен Зайберт в понеділок у Берліні.

Раніше 27 країн ЄС проголосували за те, щоб запропонувати Британії відстрочку виходу до 31 січня 2020 року.

Це було "хороше рішення" , сказав Зайберт. "Зараз м'яч знаходиться на полі Британії. Тепер важливо, щоб додатковий час був використаний продуктивно" - зазначив представник німецького уряду.

ЄС вже двічі погоджувався відкласти дату Brexit.

Як відомо, Палата громад британського парламенту сьогодні голосуватиме за пропозицію Джонсона провести дострокові вибори 12 грудня.

Британія повинна була вийти з ЄС в четвер, але ні Лондон, ні Брюссель не хочуть допускати "жорсткого" Brexit - виходу країни без затвердженої угоди.