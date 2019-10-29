Brexit: Джонсон снова внесет в парламент Британии предложение о выборах 12 декабря

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник снова попытается получить одобрение парламента на проведение досрочных выборов 12 декабря, несмотря на то, что депутаты вчера отклонили это предложение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Джонсон представит короткий законопроект о досрочных выборах, для принятия которого потребуется лишь простое большинство, а не две трети, как требовалось в предыдущих голосованиях.

Но для принятия решения ему все равно понадобится поддержка со стороны Либеральных демократов и Шотландской национальной партии.

Лидер Палаты общин Джейкоб Рис-Могг сказал, что правительство хочет, чтобы депутаты обсудили все этапы нового законопроекта о выборах во вторник.

Обычно законопроект обсуждается в течение нескольких дней, но Рис-Могг сказал, что законодательство будет "чрезвычайно коротким, простым и ограниченным по объему".

В случае принятия законопроект также должен будет пройти через Палату лордов.

Джонсон в понедельник сказал депутатам, что парламент "недееспособен" и не может "больше держать эту страну в заложниках", но лейбористы заявили, что премьер-министру нельзя доверять.

Голосование состоялось после того, как премьер-министр официально принял предложение ЕС о продлении процесса Brexit до 31 января.

Это означает, что Великобритания не покинет ЕС 31 октября, как неоднократно обещал Джонсон.