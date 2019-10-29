Міністр економіки Німеччини потрапив до лікарні після падіння зі сцени
Вівторок, 29 жовтня 2019, 12:23
Міністра економіки Німеччини Петера Альтмайєра госпіталізували після падіння зі сцени.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Der Spiegel.
Інцидент стався після його виступу в Дортмунді, коли політик сходив зі сцени на конференції з цифрових технологій.
За словами очевидців, Альтмайєр спіткнувся, коли захотів спуститися, і потім впав зі сходів.
Падіння міністра могло спричинити серйозну травму, кажуть очевидці. Після інциденту його відгородили простирадлами, а учасників заходу попросили залишити зал.
Медпрацівники на місці подбали про міністра, потім його госпіталізували у кареті швидкої допомоги.
За інформацією агентства dpa, Альтмайєр при свідомості. Він вже подякував своїм лікарям за допомогу. Характер його травми не відомий.
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