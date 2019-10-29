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Министр экономики Германии попал в больницу после падения со сцены

Вторник, 29 октября 2019, 12:23

Министра экономики Германии Петера Альтмайера госпитализировали после падения со сцены.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Der Spiegel.

Инцидент произошел после его выступления в Дортмунде, когда политик сходил со сцены на конференции по цифровым технологиям.

По словам очевидцев, Альтмайер споткнулся, когда захотел спуститься, и потом упал с лестницы.

Падение министра могло повлечь серьезную травму, говорят очевидцы. После инцидента его отгородили простынями, а участников мероприятия попросили покинуть зал.

 

Медработники на месте позаботились о министре, затем его госпитализировали в карете скорой помощи.

По информации агентства dpa, Альтмайер находится в сознании. Он уже поблагодарил своих врачей за помощь. Характер его травмы неизвестен.

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