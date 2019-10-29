На півночі Кіпру розбився тренувальний літак, є загиблі

Дві людини загинули в результаті падіння тренувального літака недалеко від аеропорту Лефконіко на півночі Кіпру.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Cyprus Mail.

За даними ЗМІ турецького Кіпру, літак, що належить організації повітряного спорту, розбився близько 12.50 недалеко від аеропорту, в результаті чого загинули дві людини.

Ніякої додаткової інформації про інцидент не надходило.

Міністр транспорту турецького Кіпру Толга Атакан вирушила на місце аварії.