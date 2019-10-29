На півночі Кіпру розбився тренувальний літак, є загиблі
Вівторок, 29 жовтня 2019, 16:23
Дві людини загинули в результаті падіння тренувального літака недалеко від аеропорту Лефконіко на півночі Кіпру.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Cyprus Mail.
За даними ЗМІ турецького Кіпру, літак, що належить організації повітряного спорту, розбився близько 12.50 недалеко від аеропорту, в результаті чого загинули дві людини.
Ніякої додаткової інформації про інцидент не надходило.
Міністр транспорту турецького Кіпру Толга Атакан вирушила на місце аварії.
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