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На півночі Кіпру розбився тренувальний літак, є загиблі

Вівторок, 29 жовтня 2019, 16:23

Дві людини загинули в результаті падіння тренувального літака недалеко від аеропорту Лефконіко на півночі Кіпру.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Cyprus Mail.

 

За даними ЗМІ турецького Кіпру, літак, що належить організації повітряного спорту, розбився близько 12.50 недалеко від аеропорту, в результаті чого загинули дві людини.

Ніякої додаткової інформації про інцидент не надходило.

Міністр транспорту турецького Кіпру Толга Атакан вирушила на місце аварії.

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