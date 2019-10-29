На севере Кипра разбился тренировочный самолет, есть погибшие

Два человека погибли в результате падения тренировочного самолета недалеко от аэропорта Лефконико на севере Кипра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Cyprus Mail.

По данным СМИ турецкого Кипра, самолет, принадлежащий организации воздушного спорта, разбился около 12.50 недалеко от аэропорта, в результате чего погибли два человека.

Никакой дополнительной информации об инциденте не поступало.

Министр транспорта турецкого Кипра Толга Атакан отправилась на место аварии.