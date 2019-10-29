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Міністр економіки Німеччини зламав носа в результаті падіння зі сцени

Вівторок, 29 жовтня 2019, 17:37

Міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр, впавши зі сцени у Дортмунді, зламав носа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

Міністр сходив зі сцени після свого виступу на конференції з цифрових технологій, коли спіткнувся і впав.

 Після інциденту його відгородили простирадлами, а учасників заходу попросили залишити зал.

У лікарні у Альтмаєра діагностували перелом носової кістки. Крім того, міністр отримав забої і садна.

Він не візьме участь у засіданні уряду, яке відбудеться в середу.

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Німеччина
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