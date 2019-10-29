Міністр економіки Німеччини зламав носа в результаті падіння зі сцени
Вівторок, 29 жовтня 2019, 17:37
Міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр, впавши зі сцени у Дортмунді, зламав носа.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.
Міністр сходив зі сцени після свого виступу на конференції з цифрових технологій, коли спіткнувся і впав.
Після інциденту його відгородили простирадлами, а учасників заходу попросили залишити зал.
У лікарні у Альтмаєра діагностували перелом носової кістки. Крім того, міністр отримав забої і садна.
Він не візьме участь у засіданні уряду, яке відбудеться в середу.
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