Міністр економіки Німеччини зламав носа в результаті падіння зі сцени

Міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр, впавши зі сцени у Дортмунді, зламав носа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

Міністр сходив зі сцени після свого виступу на конференції з цифрових технологій, коли спіткнувся і впав.

Після інциденту його відгородили простирадлами, а учасників заходу попросили залишити зал.

У лікарні у Альтмаєра діагностували перелом носової кістки. Крім того, міністр отримав забої і садна.

Він не візьме участь у засіданні уряду, яке відбудеться в середу.