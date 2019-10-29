Министр экономики Германии сломал нос при падении со сцены

Министр экономики Германии Петер Альтмайер, упав со сцены в Дортмунде, сломал нос.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

Министр сходил со сцены после своего выступления на конференции по цифровым технологиям, когда споткнулся и упал.

После инцидента его отгородили простынями, а участников мероприятия попросили покинуть зал.

В больнице у Альтмайера диагностировали перелом носовой кости. Кроме того, министр получил ушибы и ссадины.