Уряд Британії відкличе законопроєкт про дострокові вибори у разі поправок до нього

Британський уряд обіцяє відкликати законопроєкт про вибори у разі внесення в нього поправок, зокрема, щодо зниження віку голосування на виборах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

У вівторок уряд вніс у Палату громад законопроєкт, який дозволить призначити позачергові парламентські вибори простою більшістю голосів депутатів.

Палата громад погодилася розглянути ініціативу за прискореною процедурою, проте також проголосувала за те, щоб у депутатів була можливість внести в нього поправки. Серед них: перенесення пропонованої урядом дати виборів з 12 на 9 грудня, надання можливості голосувати громадянам ЄС, які мешкають в Британії, а також британцям віком 16 і 17 років.

В уряді Британії стверджують, що зниження вікового цензу для голосування на виборах затримає їх проведення щонайменше на півроку.

"Ніщо краще не підсумовує факт зіпсованості цього парламенту як те, що після слів про бажання загальних виборів вони готові проголосувати за поправку, яка навмисно призначена для того, щоб фактично запобігти проведенню загальних виборів до 2020 року".