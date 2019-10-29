Правительство Великобритании отзовет проект о досрочных выборах в случае поправок к нему

Британское правительство обещает отозвать законопроект о выборах в случае внесения в него поправок, в частности, о снижении возраста голосования на выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Во вторник правительство внесло в Палату общин законопроект, который позволит назначить внеочередные парламентские выборы простым большинством голосов депутатов.

Палата общин согласилась рассмотреть инициативу по ускоренной процедуре, однако также проголосовала за то, чтобы у депутатов была возможность внести в него поправки. Среди них: перенос предлагаемой правительством даты выборов с 12 на 9 декабря, предоставление возможности голосовать гражданам ЕС, которые живут в Британии, а также британцам в возрасте 16 и 17 лет.

В правительстве Британии утверждают, что снижение возрастного ценза для голосования на выборах задержит их проведения как минимум на полгода.

"Ничто лучше не заключает факт испорченности этого парламента как то, что после слов о желании всеобщих выборов они готовы проголосовать за поправку, которая умышленно предназначена для того, чтобы фактически предотвратить проведение всеобщих выборов до 2020 года".