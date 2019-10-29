ЄІБ і Франція інвестують майже 100 млн євро в проєкти очистки води в Маріуполі

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) і уряд Франції вкладуть майже 100 млн євро в розвиток інфраструктури водопостачання та водовідведення в Маріуполі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення пресслужби ЄІБ.

Сторони сьогодні підписали з міською радою Маріуполя декларацію про наміри щодо розвитку комунальної інфраструктури водопостачання в Маріуполі. Декларація визначає обсяг робіт та обов'язки сторін щодо реалізації низки одночасних проєктів, спрямованих на суттєве покращення системи водопостачання міста.

Загальна мета кредиту ЄІБ в розмірі 35 млн євро - комплексна модернізація систем водопостачання і каналізації міста з метою досягнення істотної економії енергії, зниження втрат води в мережах та покращення роботи по очищенню стічних вод.

Одночасно місто отримає кредит у розмірі 64 млн євро від французького уряду, який буде спрямований на будівництво нового заводу з очистки питної води. Проєкт також передбачає розробку генерального плану поліпшення водопостачання міста до 2040 року, що дозволить місту планувати майбутні інвестиції в систему управління водними ресурсами, мінімізувати вплив на навколишнє середовище і, нарешті, забезпечити інтеграцію нового заводу в існуючу систему водопостачання.