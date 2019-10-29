ЕИБ и Франция инвестируют почти 100 млн евро в проекты очистки воды в Мариуполе

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и правительство Франции вложат почти 100 млн евро в развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Мариуполе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение пресс-службы ЕИБ.

Стороны сегодня подписали с городским советом Мариуполя декларацию о намерениях по развитию коммунальной инфраструктуры водоснабжения в Мариуполе. Декларация определяет объем работ и обязанности сторон по реализации ряда одновременных проектов, направленных на существенное улучшение системы водоснабжения города.

Общая цель кредита ЕИБ в размере 35 млн евро - комплексная модернизация систем водоснабжения и канализации города с целью достижения существенной экономии энергии, снижение потерь воды в сетях и улучшения работы по очистке сточных вод.

Одновременно город получит кредит в размере 64 млн евро от французского правительства, который будет направлен на строительство нового завода по очистке питьевой воды. Проект также предусматривает разработку генерального плана улучшения водоснабжения города до 2040 года, что позволит городу планировать будущие инвестиции в систему управления водными ресурсами, минимизировать воздействие на окружающую среду и, наконец, обеспечить интеграцию нового завода в существующую систему водоснабжения.