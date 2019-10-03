Британия о "формуле Штайнмайера": выборы только при определенных условиях

Министерство иностранных дел Великобритании приветствовало подписание так называемой "формулы Штайнмайера" как части мирного урегулирования на Донбассе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении британского министра Великобритании по вопросам Европы и США Кристофера пинчера.

"Соединенное Королевство разделяет мнение украинского правительства, местные выборы на востоке Украины могут происходить только при нормальной. Среди этих условий всестороннее прекращение огня, вывод иностранных войск и беспрепятственный доступ для международных наблюдателей за выборами и СМИ ", - говорится в заявлении.

Министр также отметил, что теперь Россия должна сыграть свою роль в прекращении конфликта, "немедленно прекратив свою поддержку сепаратистов и соблюдая обязательств, предусмотренных минского соглашениями".

Напомним, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала окончательный текст "формулы Штайнмайера" в редакции, предложенной в сентябре.

Текст формулы ранее обнародовал глава МИД Вадим Пристайко. Она регулирует, когда должен заработать закон об особом статусе ОРДЛО.

Подробнее читайте в статье - "Штайнмайер в законе: на что согласился Киев и есть ли в "формуле" вывод российских войск".