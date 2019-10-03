На автобані у Німеччині застрелили зебру, яка втекла з цирку і спричинила ДТП

Німецьким поліцейським довелося застрелити зебру, яка втекла із цирку і бігала по автомагістралі, спричинивши автомобільну аварію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Поліція в середу вранці опублікувала в Twitter попередження про те, що зебру помітили на шосе A20 і вона стала причиною аварії.

Пізніше стало відомо, що ніхто не постраждав в зіткненні, яке відбулося, коли одна машина загальмувала, щоб не врізатися в зебру, в результаті чого отримала удар ззаду від другого авто.

Тварина також пошкодила транспортні засоби і через неї тимчасово перекрили шосе.

Пізніше зебру застрелили неподалік від муніципалітету Тельков після того, як цирковий приборкувач не зміг зловити тварину.

Друга зебра, яка також втекла з цирку, була спіймана. Тварини втекли з цирку у вівторок ввечері, але як це сталося, не повідомляється.