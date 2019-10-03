На автобане в Германии застрелили сбежавшую из цирка зебру, ставшую причиной ДТП

Немецким полицейским пришлось застрелить сбежавшую из цирка зебру, которая бегала по автомагистрали и спровоцировала автомобильную аварию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Полиция в среду утром опубликовала в Twitter предупреждение о том, что зебру заметили на шоссе A20 и она стала причиной аварии.

Позже стало известно, что никто не пострадал в столкновении, которое произошло, когда одна машина затормозила, чтобы не врезаться в зебру, в результате получила удар сзади от второго авто.

Животное также повредило транспортные средства и из-за него временно перекрыли шоссе.

Позже зебру застрелили недалеко от муниципалитета Тельков после того, как цирковой укротитель не смог поймать животное.

Вторая зебра, сбежавшая из цирка, была поймана. Животные сбежали из цирка во вторник вечером, но как это произошло, не сообщается.