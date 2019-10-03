Німецький сатирик, який ображав Ердогана, приєднався до СДПН і хоче очолити партію

Популярний німецький сатирик і телеведучий Ян Бьомерманн, що став фігурантом дипломатичного скандалу, офіційно приєднався до Соціал-демократичної партії Німеччини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Бьомерманн, який в минулому не раз висміював СДПН, оголосив про свій намір очолити партію у своїй щотижневій телепередачі в серпні, і на цьому тижні був офіційно оголошений членом партії.

Ян Бьомерманн

СДПН є молодшим партнером по коаліції в уряді канцлера Ангели Меркель. В останні роки популярність найстарішої німецької партії різко впала, вона показала поганий результат на виборах до Європейського парламенту в травні і на регіональних виборах у вересні.

Партійна конференція 6-8 грудня визначить нове керівництво партії. Бьомерманн написав у Твіттері, що він і його команда представлять свою заявку на конференцію СДПН "офіційно і вчасно, щоб делегати могли прийняти рішення".

Бьомерманн, відомий тим, що в 2016 році прочитав в ефірі вірш, що ображав президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Після цього стався дипломатичний скандал між Берліном і Анкарою, і Туреччина вимагала надати дозвіл на розслідування проти коміка.

Пізніше прокуратура закрила справу, пославшись на брак доказів, що Бьомерманн скоїв якийсь злочин. Після цього Німеччина скасувала закон, що вимагав дозволу уряду для кримінального переслідування осіб за звинуваченням в образі глави іншої держави.

Рональд Морман, керівник місцевого офісу СДПН, який прийняв членство Бьомерманна після внутрішніх дебатів, сказав, що партія готова прийняти його, не дивлячись на колишню критику.

"Сатирі багато зійде з рук, а найстарша партія Німеччини багато пережила. Німецькі соціал-демократи 156 років боролися за те, щоб люди могли вільно висловлювати свою думку", - сказав він.