Немецкий сатирик, оскорблявший Эрдогана, присоединился к СДПГ и хочет возглавить партию

Популярный немецкий сатирик и телеведущий Ян Бёмерманн, ставший фигурантом дипломатических скандалов, официально присоединился к Социал-демократической партии Германии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Бёмерманн, который в прошлом не раз высмеивал СДПН, объявил о своем намерении возглавить партию в своей еженедельной телевизионной программе в августе, и на этой неделе был официально объявлен членом партии.

Ян Бёмерманн

СДПГ является младшим партнером по коалиции в правительстве канцлера Ангелы Меркель. В последние годы популярность старейшей немецкой партии резко упала, она показала плохой результат на выборах в Европейский парламент в мае и на региональных выборах.

Партийная конференция 6-8 декабря определит новое руководство партии. Бёмерманн заявил в Твиттере, что он и его команда представят свою заявку на конференцию СДПГ "официально и вовремя, чтобы делегаты могли принять решение".

Бёмерманн известен тем, что в 2016 году он прочитал в эфире стихотворение, оскорбляющее президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. После этого произошел дипломатический скандал между Берлином и Анкарой, и Турция требовала разрешить расследование против комика.

Позже прокуратура закрыла дело, сославшись на отсутствие доказательств, что Бемерманн совершил какое-то преступление. После этого Германия отменила закон, требовавший разрешения правительства для уголовного преследования лиц по обвинению в оскорблении главы другого государства.

Рональд Морманн, руководитель местного офиса СДПГ, который принял членство Бёмерманна после внутренних дебатов, сказал, что партия готова принять его, несмотря на прошлую критику.

"Сатире многое сойдет с рук, а старейшая партия Германии многое пережила. Немецкие социал-демократы 156 лет боролись за то, чтобы люди могли свободно высказывать свое мнение", - сказал он.