У Латвії в 20 разів збільшили штраф за проникнення на військові об'єкти

Сейм Латвії прийняв поправки до законодавства, які передбачають збільшення максимального розміру штрафу за самовільне проникнення на військові об'єкти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Правило буде стосуватися військових об'єктів або об'єктів під охороною Національних збройних сил Латвії (НВС).

На даний момент максимальна сума штрафу становить 70 євро, після набуття чинності нових правил штраф збільшитися до 1500 євро.

Настільки значне підвищення штрафу обумовлено випадком 2015 року, коли двоє російських нацболів проникли на територію військової бази в Адажі.

У НВС пояснили, що нинішня сума штрафу може ефективно працювати лише в разі випадкового, неусвідомленого проникнення на заборонену територію. Щоб запобігти випадкам усвідомленого порушення, покарання має бути більш значним.