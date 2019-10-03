В Латвии в 20 раз увеличили штраф за проникновение на военные объекты

Сейм Латвии принял поправки к законодательству, предусматривающие увеличение максимального размера штрафа за самовольное проникновение на военные объекты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Правило будет касаться военных объектов или охраняемых Национальными вооруженными силами (НВС) объектов.

На данный момент максимальная сумма штрафа составляет 70 евро, после вступления в силу новых правил штраф увеличиться до 1500 евро.

Столь значительное повышение штрафа обусловлено случаем 2015 года, когда двое российских нацболов проникли на территорию военной базы в Адажи.

В НВС пояснили, что нынешняя сумма штрафа может эффективно работать лишь в случае случайного, неосознанного проникновения на запретную территорию. Чтобы предотвратить случаи осознанного нарушения, наказание должно быть более значительным.